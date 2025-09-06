トランプ関税をめぐり、日米で共同文書を交わした赤沢大臣が帰国しました。赤沢亮正 経済再生担当大臣「まだこれから出してもらわなければならない大統領令もあるので、（米国への）働きかけもしっかり続ける」トランプ関税をめぐっては、日本時間のきのう、▼自動車関税の引き下げと、▼相互関税の特例措置を明記した大統領令が署名され、共同文書も取り交わされました。しかし、半導体と医薬品の関税について、最も低い国の