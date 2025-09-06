ºäËÜ¾»¹Ô¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖMURDER for Two¡×¡Ê11Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤Ê¤É¡Ë¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥³¤ÊõÄ¾¿Í¡Ê37¡Ë¤ÈºäËÜ¤Î2¿Í¤¬·×13¿Í¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÆó¿Í¼Çµï¤Ç¡¢1Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤òÁ°¤Ë·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2¿Í¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤»¤ê¤Õ¤òÈ¯¤¹¤ëÃÆ¤­¸ì¤ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ï22Ç¯¤Î¸ø±é°ÊÍè¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¡£11Ìò¤ò±é¤¸¤ëºäËÜ¤Î¤»¤ê¤Õ