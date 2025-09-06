犬が不機嫌なときの仕草や行動 1.低い唸り声を上げる 犬が不機嫌なとき、低い唸り声を上げることがあります。 怒っているわけではありませんが、不機嫌な犬を構いすぎたり、からかって遊んだりすると、怒ってしまうこともあります。 こんなときは、無理に犬に近づこうとすることもよくありません。機嫌を取ろうと何か行動するよりも、犬が落ち着いて過ごすことができるように、静かな環境を作り、しばらく放っておくべきです