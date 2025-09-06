岡山県民に地元の野菜をもっと食べてもらおうと、大手食品メーカーが県内の企業や大学生らと協力して、県産野菜を使ったレシピブックを作りました。 【写真を見る】桃太郎トマト・長ナス・キュウリ県産野菜を使ったレシピブックを作成し配布“味の素”の「ラブベジ」【岡山】 桃太郎トマトや長ナス、キュウリやシャインマスカットなどがふんだんに使われています。レシピブックは食品メーカーの“味