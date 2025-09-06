バスケットボールB3のトライフープ岡山が、シーズン開幕戦を前に、きのう(5日)、記者会見を開き、再起を誓いました。 【写真を見る】B3･トライフープ岡山「挑戦」のシーズンへ「勝ちにこだわってシーズンを終えたい」再起を懸けた新体制を発表 記者会見で新ユニフォームを披露したトライフープ岡山。「挑戦」のシーズンが始まります。昨シーズン、17チーム中