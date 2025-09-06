¥Þ¥·¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Áö¤ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¡¢F1Âè16Àï¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ï¡¢Æ±¹ñËÌÉô¤Î¥â¥ó¥Ä¥¡¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï2²óÌÜ¡ÊFP2¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ1°Ì¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤«¤é0.391ÉÃº¹¤Î9ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ë2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ¡ÊFP1¡Ë¤Ç14ÈÖ