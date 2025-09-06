今月14日に開かれる日本一の芋煮会フェスティバルで使われるサトイモの収穫がきょう山形市で行われました。 【写真を見る】日本一の芋煮会フェスティバルに向けサトイモ収穫！（山形） サトイモの収穫作業には実行委員のメンバーに加えて、地元の高校生や企業のボランティアなど、およそ300人が参加しました。 今年は猛暑や雨不足の影響で、サトイモの収穫量は例年の3トンから半分ほどになっているということですが、粘り