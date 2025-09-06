日本代表と同様に2026年W杯出場をすでに決めている韓国。今月は日本と同じくアメリカ、メキシコとの連戦を戦うなか、初招集されたイェンス・カストロプが注目を集めている。ドイツ1部のボルシアMGに所属する22歳のMFで、ドイツ人の父親と韓国人の母親のもとにドイツで生まれた。U-21ドイツ代表経験があったが、韓国に鞍替えし、「韓国史上初の二重国籍の男子代表選手」になった。そのカストロプは韓国代表に合流。韓国の『KBS』に