大阪・うめきたで６日、ＡＲ＝拡張現実でつくられた都市空間の中で小型飛行機が速さを競う大会が開催されました。スマートフォンやタブレットを空にかざす人たち。何もない青空ですが、画面では時速４００ｋｍで飛行する小型機によるレースの様子が映し出されています。６日の大会には世界６か国から８人のパイロットが参戦。レースは誤差３ｃｍ以内という精密なデータをもとに再現された都市空間の中で行われました。（観