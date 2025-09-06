自民党の奈良県連と滋賀県連は、党の総裁選の前倒しを求めることを決めました。６日に開かれた自民党奈良県連の会合。総裁選の前倒しなどについて話し合いが行われました。その結果、奈良県連は全会一致で前倒しを求めることで決定しました。（自民党奈良県連井岡正徳幹事長）「解党的出直しをしなければならない。今の体制ではとても戦えない」一方、自民党滋賀県連でも…（自民党滋賀県連小鑓隆史会長）「総裁選の