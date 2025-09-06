体の老化を防ぐ方法はあるのか。抗加齢・長寿研究の第一人者である医師の白澤卓二さんは「マサチューセッツ工科大学が2000年に発見した『若返り遺伝子』は、体内の老化を進める活性酸素を除去し、見た目や体の若々しさを保つ効果があるとされる。この遺伝子を働かせるためには空腹状態が必要だ」という――。※本稿は、白澤卓二監修『科学的に正しい一生老けない方法100』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com