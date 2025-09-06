EU（＝ヨーロッパ連合）は6日、アメリカのIT大手「グーグル」が独占禁止法にあたる「EU競争法」に違反したとして、約5100億円の制裁金を科すと発表しました。【映像】トランプ大統領がEUに猛反発EUの行政を担う欧州委員会は6日、「グーグル」がインターネット広告事業を巡り、支配的地位を乱用して消費者らに不利益を与えた行為がEU競争法に違反するとして、29億5000万ユーロ、日本円で約5100億円の制裁金を科すと表明しました