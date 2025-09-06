7回オリックス2死満塁、大城が左前に勝ち越しの2点打を放つ＝京セラドームオリックスが競り勝った。0―1の三回に広岡の適時二塁打で追い付き、七回2死満塁で大城の2点打で勝ち越した。2番手の山岡が4勝目、マチャドが25セーブ目。日本ハムは10安打で1点止まりと、拙攻が続いた。