ロッテの益田直也投手ロッテは6日、通算248セーブの救援投手、益田直也が上半身のコンディション不良のため今季中に1軍登板はしない見通しになったと発表した。今季終了となれば通算250セーブ達成は来季以降に持ち越しとなる。14年目の今季は不振のため抑えを外れることもあり、成績は22試合で1勝4敗5セーブ、防御率4.35。8月19日の楽天戦で救援失敗し、翌日に出場選手登録を外れた。通算成績は769試合、34勝56敗、174ホールド