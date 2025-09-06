二所ノ関一門の連合稽古で、琴桜（左）と相撲を取る大の里＝千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が6日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われ、横綱大の里は大関琴桜と15番連続で取って12勝3敗と圧倒した。5日の横綱審議委員会による稽古総見は振るわなかっただけに「少し危機感を感じて臨んだ。下半身が安定していた」と復調の手応えを口にした。相手の踏み込みに