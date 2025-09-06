燕尾纓の冠を着け「加冠の儀」に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝6日午前10時16分、宮殿・春秋の間（代表撮影）成年の冠を授かった秋篠宮家の悠仁さまは表情を引き締め、まっすぐに前を見据えられた。皇居・宮殿で6日に執り行われた成年式のハイライト「加冠の儀」。平安絵巻さながらの古式ゆかしい儀式は、厳粛さの中にも温かな祝意に包まれた。午前10時過ぎ、浅黄色の装束をまとった悠仁さまは、宮殿「春秋の間」に設けられ