「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」が6日、さいたまスーパーアリーナで開催され、アイドルグループFRUITS ZIPPERの櫻井優衣（25）が、ソロとしてメジャーデビューすることを発表した。メジャーデビュー曲は「キミのことが好きなわたしが好き」。TGCのステージで初パフォーマンスした。メンバーとともにランウエーをワンウォークすると、ソロデビューを告げるディザー放映。まさかの発表に歓声が起こる