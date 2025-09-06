歌手・和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。2018年9月に亡くなった名優樹木希林さんとのドラマ共演について語った。内田裕也さんや樹木さんとの交流の話題の流れで、アシスタント垣花正から「アッコさんと樹木希林さんの交流のスタートはどこになるんですか？」と問われた和田は「昔、ドラマでご一緒したんですよ」と話して「日本テレビの事務員さん