歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。生前親交のあった樹木希林さんとの思い出を語った。7日に大阪・関西万博での明石家さんまのイベント『さんまPEACEFUL PARK 2025』に浅田美代子らとともに出演することで「美代子と話すと昭和の話ばっかり。美代子、希林ちゃんともすごい仲良かったからね。で、希林ちゃんの家でも美代子に会ったりしてるし」