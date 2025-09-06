お笑い芸人の東MAXこと東貴博（55）が6日までにブログを更新。肺炎のため、4日に82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）との思い出をつづった。東は「橋幸夫さん今年の5月に『うたなびMAX!』のゲストに来てくださいましためちゃくちゃ元気でいろんなお話をしていただいた」と橋さんをはじめ、出演者らとの写真を添えた。「ダジャレも飛び出す軽快トークいつも会うと『がんばってるね〜