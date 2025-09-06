歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。飲み屋でロック歌手内田裕也さんと会って連れて行かれた場所について語った。裕也さんと飲み屋で一緒になり「行きたいところがあります」とお願いされ「どうしても行ってほしいんです」と懇願されて、ついて行ったら、妻の樹木希林さんの自宅だったという。和田は「希林ちゃんの家の前に来ると、裕也さんひ