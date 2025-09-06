9月6日、札幌競馬場で行われた10R・札幌スポニチ賞（3歳上2勝クラス・芝1200m）は、武豊騎乗の4番人気、サウンドモリアーナ（牝3・栗東・武英智）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のモジャーリオ（牡3・美浦・斎藤誠）、3着にハリウッドメモリー（牝3・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:09.3（良）。2番人気で丹内祐次騎乗、ベビーズブレス（牝3・栗東・千田輝彦）は、5着敗退。【新馬/札幌5R】シルバーステート産