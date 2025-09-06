◆パ・リーグソフトバンク２―１楽天（６日・みずほペイペイ）楽天がソフトバンクに競り負けて４連敗。借金は今季最多タイの７まで増えた。先発右腕の荘司康誠投手が２、３回と適時打を浴びてリードを許す展開。３回２死からの４者連続空振りを含む、自己最多タイ９奪三振など１０９球の力投も実らず、４安打２失点で６回途中降板して今季２敗目を喫した。打線は相手先発・有原の前に５回まで無安打と奮わず。６回に１番・右