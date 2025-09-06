◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）賞金ランク１位の生源寺龍憲（フリー）がツアー自身初のホールインワンを達成した。７番パー３（実測２３１ヤード）で５アイアンで放った第１打はグリーンに着弾し、そのまま転がってカップインした。今季は１４例目で、詳細なデータが残る１９８５年以降ではツアー史上６５９例目。「すごいうれしかった」