◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（６日・甲子園）【広島】１（中）中村奨、２（左）ファビアン、３（遊）小園、４（一）モンテロ、５（右）末包、６（二）菊池、７（三）佐々木、８（捕）石原、９（投）常広【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）高寺、７（捕）坂本、８（遊）小幡、９（投）門別