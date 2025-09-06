西武のドラフト５位ルーキー篠原響投手（福井工大付福井）が７日のロッテ戦（ベルーナドーム）でプロ初登板初先発を果たす。６日、西口監督が見守る中、ブルペンで投球練習をこなした篠原は「自分のボールが通用するのかすごい楽しみ」と気持ちを高めた。最速１５４キロの速球を武器にする右腕は今季、イースタン・リーグで１５試合に登板し８勝４敗、防御率２・１７を記録。７０回３分の２で５６三振を奪っている。他球団の