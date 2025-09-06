◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンドキューバ８−０イタリア（６日・沖縄セルラー那覇）「キューバの至宝」として巨人で２年間プレーしたフレデリク・セペダ外野手（４５）を父に持つキューバ代表のセペダ・フレデリッチ外野手がイタリア戦に「８番・中堅」でスタメン出場。適時打や二塁打を含む４打数２安打１打点でチームの開幕連勝に貢献した。「大きなスイ