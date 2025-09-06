◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人のカイル・ケラー投手が４番手で登板して、２回３９球を投げて２安打無失点だった。３―４の５回から登板。先頭・上林には左前安打を浴びたが、４番・細川を遊ゴロ、併殺で５番・ボスラーは左飛に打ち取った。６回も続投。６番・山本には粘られながらも１７球目の直球で三ゴロ。７番・チェイビスは空振り三振。８番・加藤には中前安打を浴びたが、代打・大