誰でも好きなことを否定されれば気分が悪くなるもの。そんなときは腹が立つし悲しい気持ちになりますよね。アプリ「ママリ」には友だちに夫がゲームすると言ったところ「キモイ」と言われ傷ついたという投稿がありました。ゲームを楽しんでいる夫の話をしただけなのに、キモいと言われた投稿者さんはショックを受けてしまい、もうその友だちとは会わないと決めたのだそう。 夫のことを「キモい」という友だち