この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。 子どもが夜泣き、夫がトントンしたのは…まさかの状況に21万いいね なべやき(@nabeyaki202007)さんの投稿です。夜中に子どもがぐずり始めると、親は寝ぼけながらも寝かしつけよ