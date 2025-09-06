7月6日（日）より放送開始となるTVアニメ『CITY THE ANIMATION』。放送に先駆け、#10のあらすじ＆先行カットが公開された。ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中、Prime Videoにて独占配信中の本作は、あらゐけいいち原作の普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。TVアニメは京都アニメーション制作、音楽はピラニアンズが担当し、オ