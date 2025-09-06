◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 2-1 楽天(6日、みずほPayPayドーム)優勝マジック点灯中のソフトバンクは、わずか1点のリードを守り切り5連勝。9月に入ってここまで全勝と快進撃を続けています。同日、2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックも「16」となりました。試合が動いたのは2回。ソフトバンク打線は、対する楽天の先発・荘司康誠投手の前に2アウト1、2塁の好機をつかむと、海野隆司選手のタイムリーで先制に成功します