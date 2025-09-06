「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）オリックスが逆転勝利で連勝を飾り、カード勝ち越し。同点の七回に大城が２点勝ち越しタイムリーを放ち、勝利を呼び込んだ。打線は１点を追う三回に広岡が同点の適時二塁打を放ち試合を振り出しに戻した。七回２死満塁の好機で大城が相手３番手・金村の直球を左前へ運ぶ２点タイムリーで勝ち越しに成功した。先発・曽谷は６回を６安打１失点。キレのあるスライダー