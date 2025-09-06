自民党の斎藤健・前経済産業相は６日、続投の意向を示している石破首相（党総裁）に対し、「党の混乱を防ぐために本人に判断をしてもらうのがいい」と述べ、自発的な退陣を決断するよう改めて求めた。千葉市で開かれた党千葉県連の会合後、記者団の質問に答えた。斎藤氏は、首相が率いた旧石破派に所属していた。