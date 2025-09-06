「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）日本ハムが痛恨の逆転負けで連敗を喫した。３番手・金村が同点で迎えた七回２死満塁の大ピンチで大城に勝ち越しの２点タイムリーを許した。打線は好機を思うように生かせず。二回に３連打で１点を先制。この回先頭のレイエスが中前打、続く野村が左前打で無死一、二塁とすると石井が右翼線へ先制の適時二塁打を放った。ただ、その後は田宮、山県、五十幡が３者連続空