きのう、台風15号が通過した静岡県内では、突風による被害が相次ぎ、けさから復旧作業が進んでいます。被災地には気象台の職員が入り、突風の調査を始めました。記者「電柱がなぎ倒されたこちらの現場では、クレーンにより、一斉に復旧作業が進められています」気象台などによりますと、きのう午後、牧之原市や吉田町など、各地で突風とみられる被害が発生しました。731棟の住宅や施設が被害を受けた牧之原市では、最高気温が30℃