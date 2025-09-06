秋篠宮家の長男・悠仁さまが、きょう、成年式にのぞまれました。男性皇族が対象の儀式で、秋篠宮さま以来40年ぶりとなります。けさ、成年用の「冠」を授かる儀式に臨まれた悠仁さま。その冠を身につける「加冠の儀」には、両陛下や両親の秋篠宮ご夫妻、愛子さまや姉・佳子さまらも出席されました。ハイライトは、冠を着用したあと、首のひもをはさみで切る儀式です。「加冠の儀」の後は、成年用の装束「縫腋袍（ほうえきのほう）」