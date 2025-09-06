◆西武―ロッテ（6日、ベルーナドーム）6月以来となる3連勝中の西武は、5日時点で4位楽天と0・5ゲーム差。4位浮上へ向け、前日の試合で14安打を放った打線は動かさずに臨む。前日に首痛のためベンチを外れた源田壮亮はベンチメンバーに復帰した。先発は渡邉勇太朗。6月19日DeNA戦以来、登板9試合ぶりの勝利を目指す。◆西武のロッテ戦スタメン1（中）西川愛也2（三）平沼翔太3（右）外崎修汰4（一）ネビン5（左）渡部聖弥6