◆西武ーロッテ（6日、ベルーナドーム）西武は乳がんの早期発見・早期治療・早期診断の大切さを訴える「ピンクリボン運動」に賛同し『ライオンズピンクリボンキャンペーン2025』を実施した。鳥越裕介ヘッドコーチの声がきっかけだった。2008年7月、同コーチの愛妻・万美子さんが34歳の若さで乳がんで死去した。「自分と同じ思い、同じ苦しみを味わって欲しくない。この活動の輪を広げていきたい」との同コーチの思いは人一