福岡県警柳川署は6日、柳川市の個人宅固定電話に同日午前11時ごろ、、佐川急便を名乗る人物から電話があり、その後、北海道警察を名乗る人物と代わり「現金は送ることができない。通帳口座の残高はどれくらいあるか」などと言われ、住所や氏名、銀行名などの個人情報を聞き出す不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。