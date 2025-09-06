ファッションブランド「Samantha Thavasa」（サマンサタバサ）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションに、タータンチェックのデザインを取り入れた新作コレクションを、9月6日（土）から一部店舗で先行発売。9月8日（月）からオンラインショップと全国の取り扱い店舗で販売する。現在、予約受け付けを行っている。サマンサタバサの人気シリーズに「ハローキティ×タータンチェック」デザインの新作