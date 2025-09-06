ムード歌謡グループ「純烈」が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、リーダー酒井一圭（50）が昨年の日本武道館コンサートを振り返った。スーパー銭湯や健康センターなどでの営業から地道な活動を続け、昨年11月25日に初めて立った夢舞台。酒井は「3階席の一番奥とかは見えないですよね。もう星空みたいですよね。逆に、アリーナの手前の方たちは顔も見えるし、健康センターみたいな気