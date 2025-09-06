大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が6日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で行われた。幕内・玉鷲（40＝片男波部屋）は幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）、先場所で初優勝の幕内・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）らと11番取って9勝2敗だった。力強い突き押しで存在感を発揮。「（11番取る予定は）なかったけど、だんだん熱くなってきた」と笑みをこぼした。「変形性腰椎症、急性腰痛症」の診断書を提出