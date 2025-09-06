6月中旬から続いている高温傾向は、この先も続きそうです。特に9月中頃にかけては、東日本や西日本で残暑が厳しいでしょう。また、関東甲信・東海・西日本では平年より降水量が少なくなる可能性が高いでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。9月13日から19日頃は、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。【気温の傾向】9月6日から19日頃にかけ