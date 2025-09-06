◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の接近に伴い、中止。台風一過で晴天となった６日、第１ラウンドが行われ、ツアー未勝利の政田夢乃（なないろ生命）が７バーディー、ボギーなしの７アンダー、６５で回り、首位と１打差の４位と好スタートを切った。２５歳の人気女子プロが、２日間