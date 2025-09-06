札幌２歳Ｓ・Ｇ３（６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）で強い勝ちっぷりを見せた２歳馬にＳＮＳではクラシックを期待する反応が寄せられている。勝ったのは１番人気（単勝３・４倍）のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）。デビュー２連勝で重賞初制覇となった。１２頭立ての４番枠から出走した同馬はスタートがひと息で後方からの追走となった。逃げたジーネキングが演出したペースは１０