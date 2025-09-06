■これまでのあらすじ子どもを早く産むように急かしてくる主人公に対し、「まだいいかな…」と言っていた大学時代の友人。実は流産していたことを明かす。しかも友人の母は、妊娠することを“みんながふつうにできること”だとプレッシャーをかけ、悲しみに打ちひしがれていた友人の心を傷つけていく…■母の心ない言葉■涙が止まらない■そこへさらに…■抱えきれなくなる友人夫が理解のありそうな人でよかったです。きっと子ども