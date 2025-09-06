「中日−巨人」（６日バンテリンドーム）巨人・ケラーと三塁手・門脇が打球処理の際に交錯し、ヒヤリとする場面があった。六回２死。大島がワンバウンドの変化球を打ち、三塁寄り投手後方への小飛球となった。この打球をマウンドのケラーがキャッチしたが、三塁手の門脇も追いかけており交錯。ふたりともに転倒した。トレーナーも駆け寄り場内は騒然。ケラー、門脇ともに立ち上がり、攻守交代となった。