オリックス３―１日本ハム（パ・リーグ＝６日）――８月１３日以来の登板となったオリックス・曽谷が６回１失点と好投した。二回に先取点を許したものの、１５０キロ台の直球とスライダーを軸に６奪三振。味方野手の攻守にも助けられた。同点で降板したため、約２か月ぶりの白星を手にすることはできなかったが、「野手の皆さんに助けていただきながら、粘り強く投げ切れた」と振り返った。