埼玉県日高市にある日本最大級の曼珠沙華（彼岸花）の群生地「巾着田曼珠沙華公園」で、2025年9月19日(金)〜10月5日(日)まで「巾着田曼珠沙華まつり」が開催されます。西武鉄道はまつりの期間にあわせて電車でのアクセスを強化。9月20日から臨時列車を運転するほか、土休日は最寄り駅の西武鉄道池袋線 高麗駅に特急列車を臨時停車させ、都心からのアクセス利便性を向上させます。500万本の曼珠沙華が咲き誇る圧巻の景色を楽しみに